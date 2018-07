Teleurgestelde Victor Remouchamps: zwijgen loont kennelijk in dit land

ASSEN - "Ik ben helemaal verbouwereerd", zegt Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, nadat de rechtbank in Assen zijn ex-vriendin Heleen J. heeft vrijgesproken. Hij oogt zeer teleurgesteld.

De rechtbank zegt dat er niet genoeg bewijs is dat de 38-jarige Hoogeveense haar dochter Sharleyne heeft gewurgd en van flat De Arend heeft gegooid.Remouchamps heeft er alles aan gedaan om de zaak voor de rechter te krijgen, nadat het Openbaar Ministerie in 2015 - een paar maanden na de val van Sharleyne - de zaak had geseponeerd.Toen oordeelde het OM dat er te weinig bewijs was om J. te vervolgen. Remouchamps verzette zich daartegen.In de strafeis tijdens de rechtszaak vorige maand noemden de officieren van justitie Remouchamps nog eens als de man 'zonder wie we hier niet hadden gezeten'. Het OM erkende eerder dat het eerste onderzoek naar de dood van Sharleyne in 2015 onvolledig is geweest.Na de uitspraak trekt Victor Remouchamps zich eerst een tijdje terug met zijn vriendin en anderen die hen steunen. "Ik moest het even laten bezinken", legt hij ruim een uur later uit. "Ik heb er geen woorden voor. Dit is echt bizar. Zwijgen loont dus kennelijk in dit land", klinkt het cynisch.Hij doelt op het lange zwijgen van zijn ex Heleen J. na de val van hun dochter Sharleyne. Zij kwam vorig jaar oktober, bijna 2,5 jaar later, met een verklaring waarin ze zei onschuldig te zijn."Dat de rechtbank alles aan de kant schuift wat er tegen haar ligt, daar heb ik geen woorden voor", zegt de Emmenaar. Ook vindt hij dat de rechtbank zich er met een vrijspraak te makkelijk van af maakt. Remouchamps blijft erbij dat zijn ex schuldig is aan de dood van zijn dochter. "De bewijzen liegen niet."Dat zijn ex-vriendin nu vrijkomt, noemt hij 'beangstigend'. "Maar ik blijf me inzetten voor de zaak. Ik ga door. Ik voel me ook gesteund doordat het Openbaar Ministerie waarschijnlijk in hoger beroep gaat."Remouchamps' advocaat Sébas Diekstra diende tijdens de rechtszaak een schadeclaim van honderdduizend euro in tegen J. Door de confrontatie met het lichaam van Sharleyne in het mortuarium en de strijd om zijn ex vervolgd te krijgen, heeft Remouchamps volgens hem een posttraumatische stress-stoornis opgelopen.De vrijspraak van zijn ex betekent voor de Emmenaar ook dat hij geen cent krijgt.