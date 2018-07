Voormalige discotheek in Klazienaveen verkocht

KLAZIENAVEEN - De voormalige discotheek aan de Langestraat in Klazienaveen is verkocht. Dat bevestigt woningcorporatie Domesta.

Wie de nieuwe eigenaar is, is nog niet bekend. De koper heeft bij Domesta aangegeven niet in de publiciteit te willen, zegt woordvoerder Liesbeth de Groot.Het pand, waar discotheek Le Barrage in heeft gezeten, verkeert in slechte staat. "We hebben ongeveer tien geïnteresseerden gehad", vertelt De Groot. "Maar veel haakten af na de bezichtiging." Aan het pand moet behoorlijk wat gebeuren. "De nieuwe eigenaar wil het gaan opknappen en daarna weer verhuren. Wij zijn blij dat we het verkocht hebben."Het gebouw heeft ongeveer een jaar te koop gestaan. De oorspronkelijke vraagprijs was 320.000 euro. Voor welk bedrag Domesta het pand verkocht heeft, wordt ook niet bekend gemaakt.Zorginstelling Monte Christo heeft een tijd in het gebouw gezeten zonder huur te hoeven betalen. Monte Christo zou het pand in 2016 kopen, maar kreeg de financiering niet rond. Domesta ging op zoek naar een nieuwe huurder, maar ook dat lukte niet. Vervolgens is het pand vorig jaar te koop aangeboden en nu dus verkocht.