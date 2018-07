Deel dit artikel:











Genomineerden Drentse Onderneming van het Jaar bekend Resato won de prijs in 2017 (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De tien genomineerden voor de prijs van Drentse Onderneming van het Jaar 2018 zijn bekend. De kandidaten werden door een jury gekozen uit 78 inzendingen.

De tien bedrijven die meedoen om de prijs zijn: De Bonte Wever (Assen), Dijk Natural Collections (Coevorden), Kumoweld (Assen), NewComm IT (Assen), New Nexus (Tynaarlo), Proxcys BV (Nieuw-Amsterdam), Ultraware (Assen), Vasco Games (Emmen), VDH Products BV (Roden) en Vepa Project Furniture (Hoogeveen).



'Veel bedrijvigheid in Drenthe'

Volgens juryvoorzitter Eric Zwart waren er ook dit jaar veel aanmeldingen. "Het is mooi om te zien dat de formule werkt en en dat er in Drenthe zo veel bedrijvigheid is. De titel 'Drentse Onderneming van het Jaar' is inmiddels echt een begrip geworden."



Begin oktober moeten de genomineerden zich presenteren en benadrukken waarom juist zij door moeten naar de finale. De jury selecteert vervolgens drie finalisten. De winnaar wordt op 15 november bekend gemaakt in het Atlas Theater in Emmen.