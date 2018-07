'Blij met vrijspraak, maar het leven van Heleen J. is wel verwoest'

HOOGEVEEN - "We vonden dat deze uitspraak er moest komen", reageert advocaat Paul van Jaarsveld op de vrijspraak van zijn cliënte Heleen J.

De rechtbank in Assen sprak de 38-jarige Hooveveense vanmiddag vrij van het wurgen en van flat De Arend gooien van haar dochter Sharleyne. De vrijspraak betekent dat Heleen J. vandaag nog vrijkomt."Ik ben blij met de vrijspraak, maar haar leven is nog steeds wel verwoest", zegt Van Jaarsveld na afloop. "Ze komt nu vrij, maar het zal een moeilijke periode worden voor haar."Sinds de nacht van de val op 8 juni 2015 heeft zijn cliënte volgens de Groninger advocaat geen rust meer gehad. Ze is in de nacht van de val aangehouden en was weliswaar na drie maanden geen verdachte meer, maar daarna begon haar ex-vriend Victor Remouchamps een procedure bij het gerechtshof. Hij wilde dat ze alsnog werd vervolgd voor moord of doodslag.Tot Heleen J. in oktober vorig jaar voor de tweede keer werd aangehouden, is ze in haar woonplaats Hoogeveen een paar keer in elkaar geslagen en zijn ook de ramen van haar huis meerdere keren ingegooid. Volgens Van Jaarsveld heeft J. voor de verwerking van de dood van haar dochter nog helemaal geen tijd gehad. "Ik hoop dat ze nu wat rust kan vinden en uiteindelijk weer iets van levensvreugde kan vinden."Meteen na de uitspraak heeft Van Jaarsveld gebeld met J., die tot vanmiddag in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis zat. Over hoe zij reageerde, wil hij niks kwijt. Hij zegt de vreugdekreten van familieleden van J. bij het horen van de vrijspraak wel te begrijpen. "Het gaat hier wel om een vrouw die haar dochter heeft verloren en tijdens haar gevangenschap ook haar vader en die nu te horen krijgt dat ze naar huis gaat."De Groninger advocaat heeft in zijn pleidooi tijdens de rechtszaak in juni ook gezegd dat er te weinig bewijs was voor een misdrijf en voor de betrokkenheid van Heleen J. daarbij. "Ik heb de rechtbank nu ook geen bewijs horen noemen. De voorzitter heeft alleen maar uitgelegd waarom er volgens de rechtbank geen bewijs is."Wat er in de nacht van de val nou echt is gebeurd "moet de politie maar uitzoeken", zegt Van Jaarsveld. Tijdens de rechtszaak sprak hij van "een formidabel slecht onderzoek" en verweet hij de politie en het Openbaar Ministerie tunnelvisie. "Je mag het een advocaat eigenlijk niet vragen, maar ik ben overtuigd van de onschuld van mijn cliënte."Persofficier van justitie Gerben Wilbrink liet vrijwel meteen na de uitspraak weten dat het Openbaar Ministerie zeer waarschijnlijk in hoger beroep gaat . "Als dat gebeurt, mag Heleen J. het beroep in vrijheid afwachten", voegt Wilbrink daaraan toe. "Ze wordt niet opnieuw opgepakt, tenzij er nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht komen."Van Jaarsveld zegt dat hij de definitieve beslissing van het Openbaar Ministerie rustig afwacht.