'Watertarief in Drenthe alleen omhoog bij investeringen in eigen drinkwater'

ASSEN - Hogere tarieven van het drinkwater in Drenthe mogen, maar alleen als er directe investeringen tegenover staan in het belang van de Drentse drinkwatervoorziening.

Die kanttekening plaatste gedeputeerde Cees Bijl vanmiddag namens de provincie Drenthe als aandeelhouder bij de vaststelling van de jaarrekening van de WMD. Bijl doelt met 'voor Drenthe nuttige investeringen' ondermeer op vervanging van nog een oud gedeelte aan asbestleidingen, en vernieuwing van enkele pompwaterstations.Ook wethouder Roald Leemrijse van Assen hield bij de aandeelhoudersvergadering het pleidooi dat het watertarief voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk op hetzelfde niveau moet blijven. "En als er geïnvesteerd moet worden, wil ik verschillende scenario's zien. Bijvoorbeeld investeringen in fases, waardoor het watertarief zo min mogelijk verandert." Leemrijse bracht daarmee de boodschap over, die hij vanuit de raad van Assen had meegekregen.De aandeelhoudersvergadering wilde vorige maand niet direct haar goedkeuring aan de jaarrekening over 2017 geven. De aandeelhouders werden door de WMD-directie ineens geconfronteerd met een boekhoudkundige aanpassing in de jaarrekening, die inhoudt dat het waterleidingnet niet in 50 jaar maar in 35 jaar afgeschreven wordt.Doordat door die kortere afschrijvingstermijn de jaarlijkse lasten van het waterbedrijf omhoog gaan, en de winst omlaag, dreigen de watertarieven te stijgen. Daarom eisten de aandeelhouders eerst tekst en uitleg over de financieel-technische aanpassing. Zeven jaar geleden was de afschrijvingstermijn voor het leidingwaternet juist aangepast van 35 naar 50 jaar. Dat was destijds juist een boekhoudkundige truc, om meer geld in kas te hebben.Extra tekst en uitleg hebben de twaalf aandeelhouders de afgelopen weken gehad. Op basis daarvan gaven de provincie Drenthe en elf Drentse gemeenten (Meppel zit voor zijn drinkwater bij het Overijsselse VEWIN red.) vanmiddag alsnog hun goedkeuring aan de jaarrekening. "We gaan hiermee dus terug naar de oude situatie van zeven jaar geleden. Maar we moeten er geen jojo-beleid van maken", aldus gedeputeerde Cees Bijl.Over de uiteindelijke hoogte van het tarief van het Drentse drinkwater voor komend jaar en de jaren erna kon WMD-directeur Leo Hendriks trouwens nog niets zeggen. "Daar komen we dit najaar mee. Wij presenteren dan de investeringsplannen en dan zijn de aandeelhouders weer aan zet."Alle onrust rondom een mogelijke tariefsverhoging is in de ogen van Hendriks trouwens niet echt nodig. "Uiteindelijk zijn het de aandeelhouders zelf die het watertarief vaststellen. Maar we hebben als directie goed geluisterd."