Meldpunt voor steenmarters na veldslag in duivenhok Nieuw-Roden De duiven van Pierre Berghuis (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe) Het duivenhok waar de steenmarter toesloeg (foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

NIEUW-RODEN - De gemeente Noordenveld krijgt een meldpunt voor overlast van steenmarters. Dit tot grote vreugde van Pierre Berghuis. Hij streed de afgelopen maanden voor zo'n meldpunt. In januari van dit jaar ging het bij hem in z'n duivenhok verschrikkelijk mis.

Geschreven door Ineke Kemper



“In de ochtend van 18 januari kwam ik bij het duivenhok, ik doe de deur open en zie geen enkele duif meer. Ik denk: huh wat gek! En doe de deur open naar de volgende afdeling. Ook daar zit geen duif meer. Zelfs de schuifdeuren waren open.” Berghuis denkt op dat moment dat zijn duiven zijn gestolen en belt de politie.



48 duiven doodgebeten

Omdat daar niemand opneemt, kijkt hij verder in het hok. “Ik kijk nog eens beter en een broedhokje zit nog dicht. Die deed ik open en daar lagen twee dode duiven in. Ik dacht dit is niet goed en toen ging er bij mij een lampje branden.” De dader blijkt een steenmarter te zijn. Ook het plafond van de schuur waar de hokjes in staan is kapot. De steenmarter heeft alle dode duiven, 48 in totaal, op het plafond gesleept. Waarschijnlijk om ze mee te nemen naar zijn nest.



De schade loopt voor Berghuis in de duizenden euro’s. En ook emotioneel is de schade groot. Samen met zijn zoon begraaft Berghuis de bijna vijftig duiven en dan gaat hij aan de slag. Het hele hok wordt gerenoveerd en steenmarterproof gemaakt. Maar daar blijft het niet bij. Berghuis maakt zich bij de politiek hard voor een meldpunt. En met succes, want dat meldpunt komt er.



Meldpunt

“Mensen kunnen dan de overlast melden. En als blijkt dat veel mensen er overlast van hebben dan moet er wat aan gedaan worden. De steenmarter is nu nog beschermd, maar dan kan de landelijke politiek er toch niet meer onderuit? Ik hoop dat de overheid dan in gaat zien dat de schade dermate groot is dat zij ook zegt dat dit niet meer zo langer kan.”



Of Berghuis de aanval van de steenmarter op zijn duiven van afgelopen januari met terugwerkende kracht kan melden, is nog niet duidelijk.