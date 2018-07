Waterschap Vechtstromen stelt opnieuw verbod in om droogte

SLEEN - Het waterschap Vechtstromen stelt een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater in gebieden waar geen nieuw water aangevoerd kan worden.

Vechtstromen beheert het water in (delen van) de Drentse gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen, De Wolden en Borger-Odoorn.Het verbod is er met name op gericht dat mensen geen water halen uit watergangen die op hoger gelegen zandgronden liggen. Die kunnen droogvallen, doordat er bijna geen aanvoer mogelijk is. Dat is volgens het waterschap, dat ook in Overijssel werkzaam is, vooral in Twente het geval.Met name (boeren)bedrijven gebruiken tijdens de droogte water uit bijvoorbeeld sloten, kanalen of vijvers om hun gewassen extra te beregenen. Vorige week legde Vechtstromen al een verbod op het onttrekken van water uit vijvers in het beheergebied.