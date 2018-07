Deel dit artikel:











'Uitkomst RIVM-rapport is goed nieuws' De tulpenbollen worden geoogst (foto: RTV Drenthe)

HIJKEN - Landbouwgif heeft geen direct verband met ziektes bij omwonenden. Het RIVM deed er jarenlang onderzoek naar en kan geen direct verband vinden.

En dat is goed nieuws, vindt bollenteler Gert Veninga uit Hijken. Hij is op dit moment tulpen aan het oogsten. De bollen worden met kiepers van het land gereden en dan verder verwerkt.



Onkruid en schimmels

"Als de planten net opkomen spuiten we onkruidbestrijdingsmiddelen", zegt Veninga. En daarnaast kan het ook zo zijn dat we gewasbeschermingsmiddelen gebruiken om te voorkomen dat we last van schimmels krijgen."



Het onderzoek van het RIVM zegt dat niet is aangetoond dat de middelen een gezondheidsrisico vormen. "Ik denk dat dat heel goed nieuws is. Het zou heel slecht zijn als omwonenden last zouden hebben van de gewasbeschermingsmiddelen die wij op die velden toepassen. En de zorg die omwonenden hebben, heb ik als bollenteler natuurlijk ook. Mijn kinderen en andere mensen werken ook in het bedrijf. Dus ik ben heel blij met de uitkomst van het onderzoek."



