Assen krijgt Techniek Academie: 'We willen het tekort oplossen' Het Drenthe College zet in Assen met de ondernemers een Techniek Academie op (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Het is er niet meteen vanaf het nieuwe schooljaar, maar als alles meezit krijgt Assen na de kerst een Techniek Academie. De mbo-tak werktuigbouw, elektrotechniek en installatietechniek van het Drenthe College zet het op, samen met Ondernemend Assen.

Geschreven door Margriet Benak

Nog deze zomer willen beide partijen een intentieverklaring tekenen voor de Techniek Academie. Verder hopen ze op financiële steun van gemeente Assen en provincie Drenthe.



"Er zijn heel veel vacatures in de techniek. Odernemers willen die graag opgevuld hebben, vandaar hun verzoek aan ons om te onderzoeken hoe dat kan. En ons antwoord is met de Techniek Academie", zegt projectleider Ageeth Nijboer van het Drenthe College.



Niet in apart gebouw

De Techniek Academie komt niet per se in een apart gebouw of krijgt een eigen werkplaats. "Het is een scholingstraject dat zowel bij ons in het Drenthe College gevolgd kan worden, en tegelijkertijd in de bedrijven die meedoen. Maar in welke vorm we het onderwijscentrum gieten, dat moeten we nog definitief beslissen."



Veel animo bedrijven

Aan bedrijven in de regio die mee willen doen geen gebrek. Inmiddels hebben zich na een enquete tientallen bedrijven aangemeld. Samen zijn ze goed voor bijna honderd werkleerplekken en negentig betaalde stageplekken voor jonge mensen in opleiding. "Bij werkleerplekken zijn jongeren vier dagen in het bedrijf aan het werk en moeten ze nog één dag naar school. Bij de stageplekken zijn de jongeren voor een langere tijd aan de slag en krijgen ze een vergoeding."



Voor jong en oud

Maar, zo zegt Nijboer, "even voor alle duidelijkheid: onze Techniek Academie is straks niet alleen voor de schooljeugd die vanuit het voortgezet onderwijs bij ons binnenkomt. Het is ook een opleiding waar oudere mensen terecht kunnen, die graag omgeschoold willen worden voor een technische baan, of voor zittend technisch personeel dat graag bijscholing wil."



Volgens Nijboer is alles erop gericht om met de Techniek Academie 'goedgekwalificeerd technisch personeel af te leveren'. "De bedrijven in Assen en omgeving zitten erom te springen. Dus je krijgt ook gegarandeerd een baan."



Samen betalen

Wat het opzetten van de Techniek Academie kost, kan Nijboer nog niet zeggen. "Dat is afhankelijk van welke vorm we straks kiezen. Maar als Drenthe College kunnen we dit financieel niet alleen trekken, we gaan samen betalen, dus zowel wij als ondernemend Assen, met misschien wat hulp van gemeente en provincie."

De docenten van het Drenthe College zorgen voor de theoretische scholing, de bedrijven voor begeleiding op de werkplekken, "maar de mensen die de Techniek Academie bezoeken krijgen een volwaardig mbo-diploma."



Ook uit kaartenbakken

Ook wordt voor het project nauwe samenwerking gezocht met het voortgezet onderwijs in Assen. "We moeten ervoor zorgen dat het technische vak ook weer meer in beeld komt bij leerlingen op die scholen. Daar zit wel onze technische toekomst."



Verder wil het Drenthe College gemeente Assen en het Werkplein Drentsche Aa er nauw bij betrekken. "Wellicht zijn er ook mensen in de kaartenbakken, die heel goed via de Techniek Academie om te scholen zijn tot goed technisch personeel. Alle technische handjes zijn welkom," besluit Nijboer.