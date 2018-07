Ook het natte Dwingelderveld heeft last van de droogte

DWINGELOO - Er is voor morgen een beetje regen voorspeld, maar het blijft droog in Nederland. Zelfs in het Dwingelderveld, het natste heidegebied van Europa, is het een stuk droger dan normaal. "In de winter loop ik hier altijd met laarzen aan, maar nu gaat het met lage schoenen helemaal prima."

Vroege Vogels.