'Burgemeester Thijsen oud en wijs genoeg om onafhankelijkheid te bewaren'

VRIES - Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo kan gewoon optreden als spreker op het aardbevingscafé van Leefbaar Tynaarlo, vanavond in Zuidlaren. Dat hebben de fractievoorzitters zojuist besloten na speciaal overleg.

De fractievoorzitters vinden Thijsen 'oud en wijs genoeg om zelf de keuze te maken welke uitnodiging hij accepteert als spreker.' Ook wordt hij zeer goed in staat geacht 'om zijn onafhankelijkheid te bewaren', oordelen de fractievoorzitters.De gang van burgemeester Thijsen naar het aardbevingscafé van vanavond werd vrijdag ineens ter discussie gesteld. Thijsen zou daar volgens de VVD niet naartoe moeten, 'omdat zijn onpartijdigheid daarmee in het geding zou komen.' De VVD heeft er vooral moeite mee dat de politieke partij Leefbaar Tynaarlo organisator is. "U bent als gekozen burgemeester van al onze inwoners en alle politieke partijen."Ook vindt de VVD dat er geen rol is voor de burgemeester, omdat de gemeente geen partij is in de afhandeling van de aardbevingsschade door gaswinning van de NAM. Thijsen erkent dat de gemeentelijke overheid hierin geen partij is, maar hij vindt dat hij als burgemeester op het aardbevingscafé heel goed het schadeprotocol kan toelichten en vervolgens als burgemeester kan luisteren naar de verhalen van gedupeerde inwoners.Thijsen kreeg vrijdagmiddag ineens de VVD-kritiek per brief binnen, en nodigde meteen alle fractievoorzitters voor vandaag uit voor extra overleg. "Want misschien dat ik toch te overenthousiast ben geweest, en iets over het hoofd zie", was zijn reactie.Met het positieve oordeel van de andere fractievoorzitters, reist Thijsen straks onbezorgd af naar Zuidlaren, naar de Sprookjeshof waar het aardbevingscafé wordt gehouden. De burgemeester had zich trouwens niet echt zorgen gemaakt over een negatief oordeel van de andere partijen. "Maar het is altijd goed om even je mandaat als burgemeester bevestigd te krijgen", lacht hij.Het aardbevingscafé van Leefbaar Tynaarlo is vanavond bedoeld voor inwoners die ontevreden zijn over het vergoedingsbedrag dat de NAM nu aanbiedt om de schade aan hun woningen te compenseren.