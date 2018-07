Video: Hè ree, er hangt wat aan je gewei!

Een reebok die parmantig voor de camera langsloopt. Dat zien we deze week op de cameravalbeelden van boswachter Pauline Arends.

Toch blijkt zo'n gewei niet altijd even handig. Als je te enthousiast rondsnuffelt blijft er wel eens wat hangen, zien we op de beelden als de bok dichterbij komt. Alleen heeft deze parmantige bok het zelf nog niet helemaal door....Op de cameravalbeelden van Cindy de Jonge-Stegink en Calutra zagen we vorige week dat het een drukte van belang was op de beverburcht in de Drentsche Aa. Daar werd druk gebouwd aan een nieuw onderkomen - en dat was niet voor niets. Er was namelijk gezinsuitbreiding op komst.