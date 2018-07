Hunebed Highway officieel geopend

EES - Met de onthulling van een speciaal bord is de N34 vanmiddag officieel omgedoopt tot de Hunebed Highway. De nieuwe naam moet ervoor zorgen dat er meer toeristen naar het Hondsruggebied komen.

"Het bekt goed en de vlag dekt de lading", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Van de 53 hunebedden in Drenthe staan er 47 aan de N34. Zie dit maar als een toeristische impuls met het doel meer bezoekers naar het gebied te trekken."Het idee voor de Drentse evenknie van 'Route 66' komt van directeur Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum in Borger. Hij kwam tien jaar geleden op het idee voor de Hunebed Highway. Klompmaker: "Die weg is voor mij wel een thuiskom-weg en dan draai ik ook altijd dezelfde soort muziek. En de hunebedden liggen er langs. Dus het is het typisch Drentse woord 'hunebedden' met het typische Amerikaanse woord 'highway' gecombineerd."De hoop is dat de weg een soort evenknie wordt van de beroemde Route 66 in de Verenigde Staten en de Route Napoleon in Frankrijk.