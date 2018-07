Deel dit artikel:











Resultaten actie 'Mijn Koopmansplein' gepresenteerd De ideeën zijn verbeeld in een tekening met puzzelstukjes (illustratie: gemeente Assen)

ASSEN - De gemeente Assen en Vaart In Assen (VIA) hebben vanavond de resultaten gepresenteerd van de actie Mijn Koopmansplein. De gemeente had de inwoners van Assen opgeroepen mee te denken over de toekomstige invulling van het stadshart.





​Tekening

De hoofdthema’s zijn verbeeld in een tekening. Op de tekening is per thema een aantal puzzelstukken te zien waarop de meest genoemde en/of meest bijzondere ideeën staan weergegeven.



Keuze

