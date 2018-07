Veel weerstand tegen verhoging snelheid op N376 bij Sleen

Deel dit artikel:











SLEEN - Het voornemen van de provincie om de snelheid op de N376 bij Sleen te verhogen van 60 naar 80 houdt de gemoederen flink bezig. De inloopbijeenkomst werd vanavond druk bezocht.

Zonder uitzondering vinden de inwoners die naar de avond zijn gekomen de verhoging een slecht plan.



Lappendeken

De N376 is de provinciale weg die van Rolde via Schoonoord en Sleen naar Nieuw-Amsterdam loopt. Automobilisten krijgen op de route met een aantal verschillende snelheidslimieten te maken. Je zou kunnen zeggen dat het een lappendeken is.



Voor de provincie is dat een argument om de 80 weer in te voeren op het gedeelte bij Sleen. Tot 2006 was het ook 80, maar toen werd de snelheid verlaagd naar 60 omwille van de veiligheid.



'Weg is overzichtelijk'

De oversteken op de N376 zijn er nog steeds. Toch denkt de provincie niet dat 80 per definitie onveilig is. "Het is een snelheid die past bij het karakter en de rol van de weg. Er is een naastliggend fietspad, er zijn geen bomen en het is overzichtelijk", somt gedeputeerde Henk Brink op. Om er gelijk aan toe te voegen dat hij zeker open staat voor discussie en andere argumenten.



Die andere argumenten worden de VVD-bestuurder in ruime mate aangereikt. "Mijn dochter moet op de fiets naar school en moet de weg oversteken. Van mij mag het 60 blijven", zegt een man. Een andere bezoeker wijst er op dat er de afgelopen jaren nauwelijks ongelukken zijn geweest. "Dat komt omdat het nu 60 is. En je weet wel hoe het gaat, ze rijden dan toch altijd ietsje harder. Als je het op 80 zet, dan wordt het voor sommigen al snel weer 100." Een ander wijst er op dat de snelheidsverhoging op het korte stukje nauwelijks tijdswinst oplevert.



Gedeputeerde Brink gaat de opmerkingen van de bewoners nog bespreken met Dorpsbelangen Sleen en wil dan in het najaar een besluit nemen. De provincie wil de weg een opknapbeurt geven en de snelheidsverhoging wordt daaraan gekoppeld. Als het doorgaat tenminste.