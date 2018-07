Bijl en Arends hoeven niet te getuigen in zaak No Surrender

EMMEN - Oud-burgemeester Cees Bijl en Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen hoeven niet te getuigen in de zaak rondom No Surrender. Dat heeft de rechtbank bepaald.

Advocaat Roy van der Wal van Henk Kuipers wilde de gemeentebestuurders laten getuigen omdat zij zouden kunnen weerleggen dat No Surrender probeerde het gezag te ondermijnen, zoals het Openbaar Ministerie stelt.Van der Wal diende 22 juni een verzoek in bij de rechtbank in Groningen om Arends, Bijl en nog zo'n honderd andere getuigen te horen in de zaak. Arends en Bijl hadden volgens Van der Wal juist een heel goede verstandhouding met de club. De gemeente Emmen stond volgens hem daarnaast toe dat het clubhuis op gemeentegrond stond.Kopstukken Klaas Otto uit Bergen op Zoom, Henk Kuipers uit Emmen, Theo ten V. uit Klazienaveen en Rico R. uit het Zeeuwse Hulst van de motorclub staan terecht voor het leiding geven aan een criminele organisatie.Henk Kuipers en Theo ten V. zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan zware mishandeling, diefstal met geweld, bedreiging, afpersing en valsheid in geschrifte.Emmenaar Henk Kuipers liet deze week overigens weten dat hij stopt als captain van de motorclub.