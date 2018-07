'Regen die nu valt is niet van betekenis'

HOOGEVEEN - Ondanks de lichte regenval van gisteren en de verwachte regen van vandaag blijft de droogte aanhouden. "We hebben nu een paar buitjes gehad, maar die zijn allemaal niet van betekenis", zegt Herald van Gerner van waterschap Drents-Overijsselse Delta.

Maar vooralsnog maakt het waterschap zich geen zorgen over de droogte. "We zijn wel extra alert. Met een vaste groep medewerkers op kantoor en in het veld houden we de situatie goed in de gaten", aldus Van Gerner. Volgens hem is er de komende tijd nog wel genoeg water.Drents-Overijsselse Delta let nu met name op de goede aan- en afvoer van water. "Onze stuwen en gemalen draaien bijvoorbeeld met meer capaciteit", vertelt hij. "In het Drentse deel zitten we nu op een capaciteit van zo'n 65 tot 70 procent. Er is dus nog wel wat ruimte over, maar het is lastig inschatten hoelang je nog vooruit kunt."Het waterschap heeft voor vissen in ieder geval al wel wat maatregelen genomen. Bij een paar beken zijn vispassages gesloten. "De vissen kunnen daar even niet verder, tot de droogte voorbij is. Maar als het waterpeil wegzakt, zoeken vissen van nature vaak al naar diepere wateren."Met het warme en droge weer van de laatste weken, neemt de kans op blauwalg ook toe. "Binnen ons werkgebied hebben we nog geen blauwalg gezien, maar het ligt inderdaad wel op de loer met dit weer. We hebben nog geen zwemplassen hoeven sluiten, maar we houden alles in de gaten."