Stelling: Ik juich vanavond voor België

ASSEN - Het WK voetbal in Rusland gaat de beslissende fase in. België en Frankrijk beginnen vanavond in Sint-Petersburg om 20.00 uur aan de eerste halve finale.

België barst na de triomf in de kwartfinale op het favoriete Brazilië (2-1) van de ambitie en van het zelfvertrouwen. De Rode Duivels haalden de WK-finale nog nooit. "Het is nu of nooit", beseft spelbepaler Kevin De Bruyne.Frankrijk kan voor de derde keer in de WK-historie de finale halen. In 1998 veroverden de 'Haantjes' voor eigen publiek de titel. In 2006 verloor de Franse ploeg in de eindstrijd in Berlijn van Italië.Voor wie ben jij vanavond? Juich jij voor de Rode Duivels?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over zomerse evenementen in Drenthe. Zo'n 85 procent gaf aan zich deze zomer niet te vervelen in onze provincie, ongeveer 15 procent was het daar niet mee eens. In totaal brachten 967 mensen hun stem uit.