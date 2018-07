Nieuwe ruiterroutes in het Drents-Friese Wold

DOLDERSUM - De nieuwe ruiterroute in het gebied rondom Doldersum is 27 kilometer lang en volgt de sporen van de zogeheten 'desperado's'.

Die 'desperado's' kwamen uit de armenkoloniën van Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord. Die werden ooit opgericht door generaal Johannes van den Bosch.Het waren kolonisten die niet tegen het strenge regime van de Maatschappij van Weldadigheid konden of zich hadden misdragen en de kolonie werden uitgezet. Een dorp als Vledderveen is daardoor bijvoorbeeld ontstaan.Reden voor een aantal recreatieondernemers in de regio rondom Doldersum om er een ruiterroute van te maken, een route in het spoor van deze 'vluchtelingen'. De route loopt van Wilhelminaoord tot Zorgvlied, dwars door Nationaal Park Drents-Friese Wold.De bedoeling is om de route aan te sluiten op andere ruiterroutes die lopen richting Noordwolde, Havelte en Landgoed De Eese achter Wilhelminaoord. Verschillende recreatieondernemers in het gebied ontvangen gasten met hun paard voor een vakantie.