Oude voetbaltraditie krijgt een vervolg

EMMEN - De oude traditie van de semi-interland krijgt een nieuw leven. Op 15 juni 2019 wordt er weer een interland gespeeld tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland.

De wedstrijd wordt gespeeld op Oude Meerdijk, het stadion van FC Emmen. De return is een jaar later in Duitsland. Dat laat initiatiefnemer Harry Walstra weten. "Het plan is om ook een soort Olympische sportdag eromheen te organiseren voor kinderen. En dan gaan ze eind van die dag met vrijkaartjes naar de semi-interland in Emmen." De semi-interland is een wedstrijd tussen amateurvoetballers uit Drenthe, Groningen en Friesland en uit het noorden van Duitsland. De eerste officiële wedstrijd tussen de twee regio's werd in 1913 gespeeld. Toen verloren de Noorderlingen in Groningen met 7-2 van hun buren. De legendarische Abe Lenstra speelde ooit ook een semi-interland. Zo'n tienduizend toeschouwers zagen hem in 1938 vier keer scoren tegen Duitsland.De laatste semi-interland werd in 1960 in het Oosterpark Stadion in Groningen gespeeld. Het was de 28ste keer dat de twee teams tegenover elkaar stonden. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 3-3. De jaren erna werd de semi-interland nog weleens gespeeld op een lager niveau, maar in 1978 was het helemaal gedaan.Walstra organiseert dit puur uit liefhebberij, zegt hij. "Ik heb er ooit een verhaal over geschreven. Het was zo'n mooie traditie. En als liefhebber en oud-Emmenaar wilde ik, samen met heel veel anderen, dit evenement een nieuw leven inblazen."Volgens Walstra wordt de semi-interland een nieuw leven ingeroepen dankzij de inzet van Duitse bestuurders en liefhebbers. Het is de bedoeling dat deze ontmoeting weer een jaarlijkse traditie wordt.De Noord-Nederlandse spelers worden geselecteerd in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. In Noord-Duitsland gebeurt dat samen met Duitse kranten.