Zoek het uit! - Worden dieren ook ziek van een tekenbeet?

ASSEN - Zomer, zon en warmte. Hartstikke fijn, maar ook insecten houden van de hitte. Het tekenseizoen is dan ook in volle gang. Bij onze rubriek 'Zoek het uit!' kwam de vraag binnen: Waarom worden mensen ziek van een tekenbeet en een dier niet?

De vragensteller gaat ervan uit dat dieren niet ziek worden van een teek. Volgens dierenarts Anna Deen uit Assen klopt dit niet: “Ook dieren kunnen ziek worden van een tekenbeet, maar dit hoeft niet altijd.”“Het is afhankelijk van de teek, is deze besmet met een ziekte of niet? Ook hangt het af van de weerstand van het dier dat door de teek gebeten is.” Het maakt daarbij niet uit of het gebeten dier een hond is, een kat, of zelfs een konijn. Het verschilt per dier, ongeacht welk dier het is. “Sommige dieren kunnen afweerstoffen bouwen en worden niet ziek, andere kunnen dat niet, en die worden dan chronisch ziek”, aldus dierenarts Deen.Dieren kunnen dus net zo goed ziek worden van teken als mensen. “En dit kan ook net zo erg zijn als bij een mens”, vertelt de dierenarts. Huisdieren, maar ook dieren in het wild zoals herten, muizen en eekhoorns, kunnen de bacterie Borrelia burgdorferi met zich meedragen. Dit is de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Met name huisdieren kunnen soms wel echt ziek worden. Symptomen zijn koorts, gebrek aan eetlust, lusteloosheid, en kreupel lopen door pijn in de gewrichten.Als je huisdier een teek in zijn huid heeft zitten, wat moet je dan doen? “Je moet de teek weghalen, het liefst met een tekentang”, zegt Anna Deen. “Daarna maak je het wondje schoon met gekookt en afgekoeld water. Je moet nooit ontsmetten voordat je de teek weghaalt, want dan gooit de teek zijn maag leeg en brengt juist de ‘ziektekiemen’ in het huisdier.”Mocht je huisdier nou gebeten zijn door een teek, en je merkt dat hij in de dagen daarna zich anders gaat gedragen, neem dan contact op met je dierenarts. Anna Deen: “Geef dan ook aan dat er een tekenbeet is geweest en wanneer.” In de meeste gevallen zal een dierenarts dan een antibioticakuur meegeven.Een antibioticakuur kan dan misschien soelaas bieden, beter is het als je dier helemaal niet ziek wordt. En dat bereik je door te zorgen dat hij niet gebeten wordt door een teek! Dierenarts Deen: “Er zijn preventieve middelen die teken weren of voorkomen.” Hierbij kun je denken aan speciale halsbanden, pipetjes voor in de nek of tabletjes.“Daarnaast is dagelijkse controle van je huisdier ook belangrijk. Haal de teek direct weg zodra je hem ziet, en verzorg het wondje daarna goed.” En het allerbelangrijkste: ”Neem contact op met je dierenarts als je huisdier niet eet, sloom is, koorts krijgt of kreupel lijkt te worden.”Natuurlijk geldt dat advies niet alleen voor huisdieren, maar ook bij mensen . Ben je gebeten door een teek? Verwijder hem dan zo snel mogelijk met een tekentang of pincet, maak het wondje schoon en noteer de datum van de beet. Krijg je een rode ring of andere symptomen? Neem dan contact op met je huisarts!In dit filmpje wordt nog eens uitgelegd hoe je als mens een tekenbeet kan voorkomen:Met onze rubriek ' Zoek het uit! ' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stel je vraag!