Even inpluggen in Assen bij de Oslopaal De Oslopaal van het Drenthe College in Assen, om even te zitten en in te pluggen (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Instructeur Richard Timmer van het Techniekcentrum plugt even in bij de Oslopaal (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) De Oslopaal in Oslo (foto: Drenthe College

ASSEN - Loop je in de Asser binnenstad en is ineens je smartphone leeg? Plug hem in bij de Oslopaal: een technisch snufje van het Drenthe College.

Geschreven door Margriet Benak

Helemaal af is hij nog niet. Maar de ijzeren rondzit, met bovenop een kroon voor zonnepanelen voor de stroom, is een toonbeeld van wat de leerlingen van het Techniekcentrum in hun mars hebben.



Voorbeeld in Oslo

Het opvallende ijzeren gevaarte, met allerlei oplaadpunten, werd gespot door een onderwijzer in Oslo. Die zag hoe daar mensen hun mobiele telefoon, laptop of elektrische fiets in konden pluggen, om zo weer stroom in de accu te krijgen. "Beter goed gejat dan zelf slecht bedacht", zegt Richard Timmer. "Maar het enige wat we hadden was een foto, de rest hebben we zelf uitgetekend en technisch uitgedacht."



Zittend bijtanken

Het resultaat is een ijzeren rondzit waarop nog houten zitjes moeten komen, met daarboven een dak met zonnecellen. Daar kunnen voorbijgangers even rustig zitten, terwijl hun apparaat aan de stroom hangt. "Wat dus geleverd wordt door zonnepanelen. Dus ook nog mooi duurzaam, en gratis en voor niks", zegt Timmer vol trots. "Je kunt dus zittend even bijtanken en er desnoods zelf ook een kopje koffie bij drinken, als het in de buurt van horeca komt."



'Fraai stukje promotie'

De instructeur vindt de Oslopaal een fraai stukje promotie van de technische mbo-opleiding. "Daarvoor was het project ook bedoeld: laten zien wat er allemaal mogelijk is met techniek." In overleg met de gemeente Assen wordt een mooie plek gezocht, waar de Oslopaal kan staan. Gedacht wordt aan het Koopmansplein. "Maar in elk geval ergens in de stad, als extra service voor de bezoekers van de stad. Voor Assen een stukje promotie, maar ook voor wat techniek allemaal te bieden heeft. Want die mensen hebben we hard nodig", besluit Timmer.