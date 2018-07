De dieven gingen ervandoor in een witte Peugeot 107 (foto: Google streetview)

WESTERBORK - Bij tankstation Gulf in Westerbork is op zondagnacht ingebroken. De daders hebben sigaretten gestolen.

Hoeveel sigaretten er zijn gestolen, is niet bekend. De politie is nog op zoek naar de daders, die er in een witte Peugeot 107 vandoor gingen.