Deel dit artikel:











Onrust onder personeel De Trans door financiële maatregelen Het personeel bij De Trans is niet blij met aankondiging van het bestuur (foto: Google streetview)

ROLDE - Er is onrust onder het personeel van gehandicaptenorganisatie De Trans. De directie zou 'dringende financiële ingrepen' hebben aangekondigd, en daar is het personeel niet blij mee.

Geschreven door Margriet Benak

Er zou sprake zijn van 'een zorgelijke financiële situatie, die vergaande maatregelen vergt', aldus een interne mededeling vorige maand aan het personeel. Werknemers hebben vakbond FNV ingeschakeld, die donderdag twee ledenbijeenkomsten houdt in Emmen en in Assen.



Vacaturestop

Volgens verontruste werknemers zou een vacaturestop zijn afgekondigd. "Zij komen daarmee, terwijl wij schreeuwen om collega's erbij!" is de reactie. Ook het te hoge ziekteverzuim wordt aangepakt. "Waarom je ziek bent wordt heel streng gewogen, en anders maar onbetaald verlof of je speciale verlofuren opmaken."



'Niet zoveel aan de hand'

Volgens woordvoerder Ben Looijesteijn van De Trans 'is er niet zoveel aan de hand'. Financieel is de situatie ook niet zorgelijk, verklaart hij, "maar net als elke zorginstelling moeten we goed op onze centen letten."



Van grote onrust in de organisatie is volgens hem geen sprake, ook al houdt de FNV ineens extra ledenvergaderingen. "Het gaat om een klein groepje", zegt Looijesteijn. Ook is er volgens hem geen vacaturestop. Wel is er sprake van een hoog ziekteverzuim, wat De Trans wil terugdringen.



Eerst leden horen

Vakbondsbestuurder Camara van der Sluis van FNV Gehandicaptenzorg heeft nog geen inzicht in wat er daadwerkelijk gaande is bij De Trans. "Ik wil eerst van de leden horen wat er allemaal aan de hand is. Met de directie van De Trans heb ik geen contact gehad. Maar ik vind het wat te makkelijk dat ze daar zeggen dat er niks aan de hand is. Ik krijg duidelijk signalen van leden dat er iets mis is, en die nemen wij in elk geval serieus."



De Trans heeft 1.200 cliënten, en er werken bijna 1.200 mensen. Het gros van de gehandicapten woont op locaties in Nooitgedacht, Emmen en Vlagtwedde. Verder regelt De Trans begeleiding aan huis.