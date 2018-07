Elektrisch rijden ervaren tijdens evenement op TT Circuit

ASSEN - Op het TT Circuit in Assen wordt binnenkort een 'elektrisch rijden-dag' gehouden. Het publiek kan zelf ervaren hoe het is om elektrisch te rijden.

Het idee komt van het TT Circuit en ondernemer Mario ten Berge uit Assen. Ten Berge is eigenaar van een bedrijf dat werkt met elektrische motoren. "We merken dat veel mensen niet weten hoe het is om elektrisch te rijden. Dat willen we ze laten ervaren op 21 juli op het circuit."Ten Berge is een zoektocht begonnen naar alles wat zich maar elektrisch voortbeweegt: van elektrische fiets tot en met een elektrisch vliegtuig. "We hebben verder denk ik ook zo ongeveer alle auto- en motormerken die gebruikmaken van accu's."Toch lukt het niet om alle voertuigen bij elkaar te krijgen. Een elektrische bus en vrachtwagen bijvoorbeeld zijn niet gelukt. "Ik weet dat ze er zijn, maar we hebben ze nog niet."Tijdens de dag is het mogelijk om een proefrit te maken in een elektrische auto of met een elektrische motor. Als je maar een rijbewijs hebt.Op dit moment is er veel belangstelling voor het rijden op elektriciteit of bijvoorbeeld waterstof. In buurprovincie Friesland wordt de manifestatie 'elfwegentocht' gehouden.Tijdens een periode van twee weken wordt geprobeerd zoveel mogelijk zich te laten verplaatsen zonder gebruik te maken van benzine- of dieselauto's. De provincie Drenthe doet er ook aan mee.