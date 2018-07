Deel dit artikel:











OM eist cel en tbs voor geweld in GGZ-kliniek De man schopte en sloeg een medewerker van een GGZ-kliniek (foto: Pixabay)

ASSEN - Het Openbaar Ministerie heeft anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 22-jarige Assenaar. De man sloeg en schopte in oktober vorig jaar een medewerker van een GGZ-kliniek in Assen, waar hij was opgenomen, in elkaar. Het OM gaat uit van een poging tot doodslag.

De GGZ-medewerker kreeg meerdere klappen en trappen tegen zijn hoofd. Ook toen hij al op de grond lag. Een andere patiënt greep de Assenaar vast, omdat het erop leek dat hij de medewerker van een trap zou duwen.



Hoofdwonden

De schizofrene Assenaar werd agressief nadat de medewerker hem had verteld dat zijn vrijheden werden ingetrokken. De reden was dat hij een dag eerder zonder toestemming naar Rotterdam was vertrokken.



De GGZ-medewerker eist bijna 900 euro schadevergoeding, omdat het geweld veel impact op hem had. Hij liep hoofdwonden op en is overgeplaatst naar een andere afdeling.



Vier jaar in kliniek

De 22-jarige Assenaar man is sinds zijn 14e schizofreen. Daarvoor was hij een normale jongen, die als voetballer succesvol was in de jeugd van onder meer FC Emmen en FC Groningen. Vier jaar geleden werd hij opgenomen in de GGZ-kliniek in Assen.



Vorig jaar augustus kreeg hij 6,5 maand celstraf (zes maanden voorwaardelijk) voor een gewelddadige beroving van een fietsster op het GGZ-terrein in Assen. De officier van justitie wil dat hij nu het voorwaardelijke deel van die straf ook gaat uitzitten, omdat hij in oktober nog in zijn proeftijd zat.



Tbs met dwang

De man is eerder dit jaar onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar werkte hij nauwelijks mee aan de onderzoeken. Het PBC gaf geen strafadvies. Volgens de officier is de Assenaar verminderd toerekeningsvatbaar en is tbs met dwangverpleging nog de enige geschikte behandeling voor hem. De uitspraak is op 24 juli.