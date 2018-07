Deel dit artikel:











Vlinderwerkgroep doet oproep aan Drenten De kleine vuurvlinder, een van de boerenlandvlinders in Drenthe (foto: Pixabay)

ASSEN - Het gaat niet goed met de boerenlandvlinder. Daarom vraagt de Vlinderwerkgroep aan de Drenten om waarnemingen van de diertjes door te geven.

Boerenlandvlinders zijn soorten die zich vooral thuis voelen in graslanden, zegt Stefan Pronk van de werkgroep. "Ze zijn vaak vrij klein en daardoor wat lastig te vinden. We weten al veel van deze vlinders. Bijvoorbeeld welke planten ze gebruiken en waar de vlinders te vinden zijn. Alleen de aantallen weten we niet."



'Zet de vlinderapp op je mobiel'

Om die reden roept de werkgroep de Drenten op om goed om zich heen te kijken. "Veel mensen wandelen en fietsen en komen deze vlinders dan tegen." Zij zijn volgens Pronk de ogen in het veld. "Als iedereen zijn steentje bijdraagt, levert dat al flink wat gegevens op."



Niet iedereen zal de vlinders kunnen herkennen, aangezien ze erg op elkaar lijken. "Om ze uit elkaar te houden is het handig om een foto te maken. Of je kunt de vlinderapp op je mobiel zetten. Daarmee kun je snel achterhalen welke soort je ziet."



Iedereen die boerenlandvlinders spot, kan deze invoeren op de website waarnemingen.nl.