Deel dit artikel:











Rechtbank: Verdachte steekpartij wijkcentrum moet bij rechtszaak zijn Bij de steekpartij raakte een 43-jarige man gewond (Foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

ASSEN - De rechtszaak tegen de 42-jarige Assenaar die wordt verdacht van een steekpartij in het wijkcentrum in Assen-Oost is uitgesteld. De man weigerde dinsdag naar de rechtbank te komen, terwijl de rechters juist willen dat hij bij de strafzaak is.





Poging tot doodslag

Op 27 januari kreeg de 42-jarige Assenaar in het wijkcentrum aan de Sleutelbloemstraat ruzie met een plaatsgenoot. Hij zou hem hebben geslagen, geschopt en in de arm hebben gestoken; volgens het Openbaar Ministerie een poging tot doodslag en mishandeling. Het 43-jarige slachtoffer moest naar het ziekenhuis.



Lees ook: Man neergestoken bij kerkgebouw Assen

'Geen vertrouwen'

De verdachte zit sindsdien vast. Hij weigert volgens zijn advocaat naar de rechtbank te komen, omdat hij geen vertrouwen heeft in de rechtsgang. Zij vroeg de rechtbank de zaak dinsdag gewoon door te laten gaan, omdat haar cliënt toch niks wil zeggen. De rechters stelden de zaak uit in de hoop dat de man op 4 september wel wil praten. Daarom gaf de rechtbank een zogenoemd ‘bevel medebrenging’ af, waardoor de man de volgende keer geen keus meer heeft. Hij wordt dan uit zijn cel gehaald, als hij weigert mee naar Assen te gaan. De zaak staat nu gepland voor 4 september.Op 27 januari kreeg de 42-jarige Assenaar in het wijkcentrum aan de Sleutelbloemstraat ruzie met een plaatsgenoot. Hij zou hem hebben geslagen, geschopt en in de arm hebben gestoken; volgens het Openbaar Ministerie een poging tot doodslag en mishandeling. Het 43-jarige slachtoffer moest naar het ziekenhuis.De verdachte zit sindsdien vast. Hij weigert volgens zijn advocaat naar de rechtbank te komen, omdat hij geen vertrouwen heeft in de rechtsgang. Zij vroeg de rechtbank de zaak dinsdag gewoon door te laten gaan, omdat haar cliënt toch niks wil zeggen. De rechters stelden de zaak uit in de hoop dat de man op 4 september wel wil praten.