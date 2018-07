Deel dit artikel:











Meisjes onzedelijk betast in zwembad Aquarena in Emmen De politie is in gesprek met de jongens en meisjes (foto: Pixabay)

EMMEN - In zwembad Aquarena in Emmen zijn vorige week meisjes lastiggevallen en onzedelijk betast door een groep jongens.

De moeder van een van de meisjes postte over het incident van afgelopen woensdag op Facebook. Ze schrijft dat de meisjes aan de leerkrachten vertelden wat er gebeurd was. Die hebben er niets mee gedaan. De moeder heeft de politie gebeld toen ze het verhaal van haar dochter hoorde.



"We zijn in gesprek met de jongens en de meisjes", zegt een woordvoerder van de politie. "De gegevens van de personen zijn genoteerd. Aangifte is er niet gedaan."