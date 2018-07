Vermilion mag door met versnelde gaswinning in het Eesveen-veld

EESVEEN - Gas- en olieproducent Vermilion mag door met de versnelde exploitatie van het gasveld Eesveen. Vermilion heeft daarvoor toestemming gekregen van het ministerie van Economische Zaken.

Vanuit Eesveen wordt al gas gewonnen. Daar komt straks een gasveld bij dat zich uitstrekt tot onder andere het dorp Wapserveen. Vorig jaar liep een informatiebijeenkomst over de gaswinning in het dorpshuis in Wilhelminaoord uit op een chaos. Veel inwoners van de regio maken zich zorgen over de gaswinning Minister Eric Wiebes heeft het plan van Vermilion om gas te winnen in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe goedgekeurd. En dus kan de gaskraan tot in ieder geval 2027 open blijven. Bovendien wordt er tot tien keer meer gas gewonnen dan tot nu toe het geval is.Tegen de gaswinning werden 340 zienswijzes ingediend. Zo wordt gevreesd voor schade door de winning, wordt een nulmeting geëist en een goede schaderegeling. Het ministerie zegt in de publicatie in de Staatscourant dat er rekening is gehouden met deze zaken. Hoe en in welke mate is nog niet duidelijk. Dat moet donderdag blijken als alle stukken worden gepubliceerd.Jeannette van der Velde van de actiegroep Geen Opschudding Gaswinning Eesveen is wel verrast met het moment waarop de aankondiging komt. "Het is zo rond de vakantie. Dat betekent dat niet iedereen kan lezen wat er in het besluit staat."Van der Velde is zeker van plan om weer bezwaar aan te tekenen. "Ik weet bijvoorbeeld nog helemaal niet of er rekening gehouden is met een nulmeting of een goede schaderegeling. Als dat niet zo is, dan moeten we weer actie ondernemen."Vanaf donderdag liggen de stukken in de gemeentehuizen van Westerveld en Steenwijkerland. In de stukken wordt ook antwoord gegeven op alle bezwaren die er zijn gemaakt.