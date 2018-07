OM in hoger beroep tegen vrijspraak moeder Sharleyne

ASSEN - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak Sharleyne. Het OM vindt dat er genoeg wettig en overtuigend bewijs is tegen de verdachte Heleen J. om haar te kunnen veroordelen.

De moeder van Sharleyne werd gisteren vrijgesproken door de rechtbank in Assen. Het OM liet direct na afloop weten waarschijnlijk in hoger beroep te gaan.De rechters vonden dat niet wettig bewezen kon worden dat de moeder het 8-jarige meisje over de balustrade van hun flatgebouw had gegooid.Sharleyne werd in juni 2015 gevonden onderaan flat De Arend in Hoogeveen. In eerste instantie startte het OM geen zaak tegen Heleen J. omdat er te weinig bewijs was. Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, startte daarop een procedure bij het gerechtshof om vervolging af te dwingen.