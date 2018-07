Schoonebeek krijgt eigen luisterroute

SCHOONEBEEK - Schoonebeek heeft na de zomer een eigen luisterroute. Op 26 plekken zijn verhalen van jong en oud te horen. De luchtwachttoren in Schoonebeek is daar één van.

De afgelopen maanden is door onder meer coördinator Ellen Kroeze van atelier Helderrood uit Emmen en De Kunstbeweging hard gewerkt om verhalen van inwoners bij elkaar te brengen."De NAM en de olie in het dorp vind ik bijvoorbeeld heel interessant. Hoe is dat ontstaan en wat heeft dat met mensen gedaan en hen gebracht", vertelt Kroeze. "Maar ook heel andere verhalen."Samen met schrijfster Elke Beekman ging Kroeze op pad, op zoek naar verhalen van inwoners. De route is straks te beluisteren via een mobiele app, waarbij ook foto's van de omgeving en van de verhalenverteller te zien zijn. De route start bij 't Aole Gemientehoes in het dorp."De eerste lus is ongeveer negen kilometer en dan kom je weer bij het oude gemeentehuis uit", legt Kroeze uit. "Dan is er nog een lus van zeven kilometer. Iedereen kan kiezen of 'ie de route in één keer doet of in twee dagen. En het is zowel te wandelen als te fietsen."Mensen die niet goed overweg kunnen met een mobiele telefoon of liever van papier lezen, kunnen een boekje kopen met de verhalen en een kaart met daarop de route.Het project is opgestart in het kader van het programma Age Friendly Cultural Cities , waar Emmen aan meedoet. Steden en gemeenten gaan daarmee aan de slag om ouderen meer te betrekken bij kunst en cultuur.In eerste instantie was het de bedoeling om in de wijk Angelslo een luisterroute te maken. "Daar hebben we informatieavonden gehouden", vertelt Kroeze. "Maar het was mensen niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was van het project. Daar trof ik iemand uit Schoonebeek en die was heel enthousiast."En dus werd besloten om als eerst een luisterroute op poten te zetten in het oliedorp. "We hebben ook geen informatieavonden gehouden, maar zijn bijvoorbeeld langs clubjes gegaan of bij mensen thuis", aldus de coördinator. "Zo proef je ook wat er in een dorp leeft en speelt."Op 21 september wordt de route in Schoonebeek officieel geopend. Daarna is het de bedoeling de luisterroute weer op te pakken in Angelslo. Ook voor de wijk Emmerhout zijn er plannen. In totaal komt er op zes plekken in de gemeente Emmen een luisterroute.