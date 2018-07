Celstraf en behandeling voor straatrover met vuurwerkpistool

ASSEN - Een 21-jarige man uit Assen is voor het beroven van een jong stelletje veroordeeld tot elf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Ook moet hij van de rechtbank worden behandeld voor meerdere stoornissen en een drank- en drugsverslaving.

Op 19 januari beroofde hij een 20-jarige Assenaar die met zijn vriendin bij de brug aan de Oude Hoofdvaartsweg een sigaret aan het roken was. ,,Ik wil je wiet, ik wil je geld, ik wil alles!” riep de straatrover, terwijl hij een wapen op de slachtoffers richtte. De slachtoffers gaven bankpasjes, sleutels en sigaretten af. Geld en wiet hadden ze niet. Het mannelijke slachtoffer gaf ook zijn jas aan de overvaller.Even later werd de 21-jarige Assenaar in de wijk Lariks aanhouden. Hij had de jas van het slachtoffer aan en alle spullen, ook het wapen, nog bij zich. Het wapen bleek een vuurwerkpistool te zijn. De man bekende de straatroof.De Assenaar heeft sinds januari vastgezeten in een jeugdgevangenis in Veenhuizen. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden bepaalde de rechtbank dat hij naar een psychiatrische kliniek mocht om alvast te beginnen met zijn behandeling. Hij hoeft niet weer terug naar de gevangenis, omdat hij zijn onvoorwaardelijke strafdeel inmiddels in voorarrest heeft uitgezeten.