OM: geen straf voor ‘vreselijk ongeluk’

WILHELMINAOORD - ,,Een vreselijk ongeluk met grote gevolgen.” Zo omschreef de officier van justitie vandaag de fatale aanrijding van een bejaarde voetgangster door een vrachtwagen in Wilhelminaoord. Maar de 33-jarige chauffeur valt volgens de officier strafrechtelijk gezien niks te verwijten. Daarom vroeg ze dinsdag vrijspraak in de rechtbank in Assen.

De chauffeur uit Frieschepalen reed op 16 februari 2016 aan het eind van de middag achteruit over de Dirk de Ruiterweg aan de rand van Wilhelminaoord richting een kwekerij, waar hij goederen moest laden. Hij zag een 81-jarige vrouw uit het dorp die met haar hond wandelde over het hoofd. Ze belandde onder de vrachtwagen en overleed ter plekke.Een buurtbewoonster, die de bejaarde vrouw tegenkwam, had haar even eerder nog gewaarschuwd dat er een vrachtwagen aankwam. De chauffeur zag de andere vrouw wel. Hij vermoedt dat het slachtoffer in zijn dode hoek zat.Vorig jaar in april zou de zaak al worden behandeld, maar toen stelde de rechtbank hem uit, omdat ze vond dat het dossier niet compleet was. Het afgelopen jaar is meer onderzoek gedaan en heeft ook een reconstructie plaatsgevonden. Toch kon niet worden vastgesteld of de chauffeur de vrouw had kunnen zien.De man reed stapvoets achteruit met een snelheid van maximaal 9 kilometer per uur, daarbij piepte zijn vrachtwagen en had hij zijn waarschuwingslichten aan. Om meer zicht te hebben, stak hij zijn hoofd uit het raam.Volgens de officier van justitie kan niet worden vastgesteld dat de man niet goed heeft opgelet. Er is dan ook geen bewijs voor ‘ontoelaatbaar verkeersgedrag’, aldus de aanklaagster.De Fries, die twaalf jaar beroepschauffeur is, liet weten dat hij het vreselijk vindt wat er is gebeurd. Hij werkt nog steeds als chauffeur, maar schrikt sneller op de weg.Op 24 juli doet de rechtbank uitspraak.