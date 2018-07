Nieuwe aanwinsten FC Emmen slachtoffer van 'longtest'

VOETBAL - Het is een traditie bij FC Emmen aan het begin van het seizoen. De 'longtest' voor de nieuwe aanwinsten.

Ooit bedacht door Jaap Lampe en Harm Pomp, die in de beginjaren werkzaam waren in de medische staf van FC Emmen.Was vorig jaar Glenn Bijl het slachtoffer, dit jaar mochten nieuwelingen Jafar Arias en Jason Bourdouxhe in de spirometer blazen om te kijken hoe het met hun longinhoud was gesteld.Wat de spelers niet weten is dat de meter is gevuld met zwart poeder. Tot hilariteit van de rest van de selectie.