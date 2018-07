Deel dit artikel:











'Als we wereldkampioen worden, deel ik een Manneken Pis uit aan alle klanten' Manneken Pis support zijn land uitgedost in Belgische kleuren (Foto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

EMMEN - De spanning stijgt bij de Belgen. Vanavond speelt het voetbalelftal van onze zuiderburen de halve finale op het WK tegen Frankrijk. Voorzichtig is er hoop: de finale kunnen ze al bijna ruiken.

Geschreven door Ineke Kemper

Ook Belgen die in Drenthe wonen merken de spanning. Zoals Anita Helsen, eigenaar van een chocolaterie in Emmen en een echte Belgische. "Ja het gaat goed, wel zenuwachtig, we hadden niet verwacht dat we zo ver zouden komen eigenlijk. Wie verwacht dat je tegen de Brazilianen wint?", zegt Helsen.



Manneken Pis in Belgische driekleur

In de etalage staat een grote Manneken Pis van chocolade. Die heeft nu de kleuren van België om zijn schouders. Ook staan er rood met zwart en gele vlaggen bij. Toch is het halen van de finale nog geen zekerheidje voor Hensen. "Nee die halve finale is nog wel een struikelblok. Frankrijk is een serieuze tegenstander en ik begrijp dat beide landen dezelfde tactiek hebben. Dus mogelijk dat Frankrijk iets sterker is, maar we hopen dat we de halve finale gaan winnen."



Helsen denkt alvast na over een leuke actie als België wereldkampioen wordt. "Ja wij verkopen kleine chocolaatjes in de vorm van Manneken Pis. Worden we kampioen, dan krijgt elke klant er eentje van me."



Belg bij FC Emmen

FC Emmen-speler Jason Bourdouxhe komt uit het Franse deel van België. "Daarom was ik vroeger vaak voor Frankrijk, België deed het toen nog niet zo goed. Daarom is het nu extra leuk dat België zo ver gekomen is." Hij heeft helaas weinig van de wedstrijden meegekregen, vanwege de voorbereiding met FC Emmen. "Tegen Brazilië moesten we zelf een wedstrijd spelen en toen heb ik alleen de laatste tien minuten gezien. Dat was wel heel spannend."



Het liefst zou hij terug naar België gaan om daar met zijn vrienden op een groot scherm in de stad de wedstrijden te kijken, maar dat gaat niet. De Drentse plicht roept. Mocht België de finale halen, dan moet de FC Emmen-speler ook die wedstrijd in Emmen kijken. "Zondag hebben we open dag, dus daar moet ik natuurlijk bij zijn."



Samen kijken met familie

Vandaag komen de ouders van Bourdouxhe naar Emmen en samen gaan ze de wedstrijd tegen Frankrijk kijken. De aftrap is om acht uur. Bourdouxhe denkt dat België wel een kans maakt om wereldkampioen te worden, maar hij blijft bescheiden. "Eerst moeten we deze wedstrijd winnen en dan zien we verder."



De nieuwbakken Emmenaar heeft met enkele jongens uit het nationale elftal gespeeld bij de jeugd. "Het is jammer dat mijn weg anders is gelopen, maar ik ben trots dat ik Belg ben!"