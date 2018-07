Veroordeelde aanrander volgende maand voor rechter vanwege nieuwe zedenzaak

ASSEN/HOOGEVEEN - De 34-jarige Hoogevener die wordt verdacht van ontucht met een 6-jarig meisje in het Kinholtsbos in Hoogeveen, verschijnt 21 augustus voor de Asser rechtbank. Dan wordt de zaak inhoudelijk behandeld, zo bleek dinsdag tijdens een pro-formazitting.

De man zou op 11 maart het meisje hebben betast en ook zichzelf voor haar ogen hebben bevredigd. Eind vorig jaar werd hij nog veroordeeld voor het aanranden van twee meisjes van 9 en 10 jaar in Zuidwolde. Ook toen bevredigde hij zichzelf voor de ogen van de kinderen. Hen betastte hij niet.Het slachtoffer in de nieuwe zaak was met een ander kind in het bos toen ze de man tegenkwamen. Haar vader ging even later terug naar de plek waar het gebeurd zou zijn en maakte een foto van een man die daar liep. Daarop herkenden de jonge kinderen de ontuchtpleger.Dat is volgens zijn advocaat Hugo Pellinkhof het enige bewijs dat er ligt tegen zijn cliënt, die zelf ontkent. Pellinkhof vindt dat het slachtoffer en het andere kind door de politie in een kindvriendelijke studio moeten worden gehoord en noemde het ‘verbazingwekkend’ dat dat nog niet was gebeurd.De rechtbank vindt dat niet nodig, omdat de meisjes vlak na het misdrijf op die plek in het bos uitgebreid hebben verteld aan de politie wat ze hebben meegemaakt. Daar was een zedenrechercheur bij. Bij jonge kinderen vervagen herinneringen erg snel, waardoor nieuwe verklaringen – vier maanden na het misdrijf - naar verwachting van de rechtbank minder betrouwbaar worden.Ook vindt de rechtbank het te heftig voor de jonge kinderen om ze nog een keer bij de politie hun verhaal te laten doen. De Hoogevener kwam zelf niet aan het woord tijdens de korte zitting dinsdagmiddag. Hij blijft tot aan de rechtszaak vastzitten.