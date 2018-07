Stelende ex-directeur zorgorganisatie krijgt geen straf

ASSEN - Een 53-jarige oud-directeur van Enter Holding, de voorloper van Cura XL uit Assen, is door de rechtbank veroordeeld voor het stelen van 95.000 euro van de Asser zorgorganisatie, maar hij krijgt geen straf.

De man verkocht twee jaar terug zijn aandelen in Cura XL voor 750.000 euro. Hij ontving vier ton van het bedrijf, maar daarna werd het stil.Toen de Assenaar in mei 2016 ontdekte dat hij nog bij een rekening van de organisatie kon, besloot hij 95.000 euro naar zichzelf over te maken. Hij zei tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat hij wanhopig was en ‘de zaak weer in beweging wilde krijgen’.In plaats daarvan deed Cura XL aangifte. Nadat het Openbaar Ministerie de zaak seponeerde, stapte de zorgorganisatie naar het gerechtshof om alsnog strafvervolging af te dwingen. Dat gebeurde. Het Openbaar Ministerie vond twee weken geleden wél dat er genoeg bewijs is voor diefstal en eiste een deels voorwaardelijke werkstraf van 120 uur. Volgens het OM heeft de ex-directeur voor eigen rechter gespeeld.De rechtbank vindt diefstal ook bewezen. Maar omdat de man het geld inmiddels heeft terugbetaald en ondertussen ook nog steeds wacht op de 350.000 euro die Cura XL hem schuldig is, vindt de rechtbank dat een straf geen toegevoegde waarde heeft. De Assenaar voert rechtszaken om het geld dat de zorgorganisatie hem nog schuldig is alsnog te krijgen.