Voormalig discotheek Le Barrage wordt lunchroom met zaalverhuur

KLAZIENAVEEN - De nieuwe huurder van het pand in Klazienaveen waarin vroeger discotheek Le Barrage zat, gaat het verbouwen tot lunchroom. Ook wat van de oude allure komt terug in de vorm van een zaal voor feesten.

Ondernemer Richard Cordes huurt het pand van de nieuwe eigenaar, die de oude discotheek deze week van woningcorporatie Domesta kocht.Voordat de deuren open kunnen, moet er wel een hoop gebeuren. "Het is net een oud rovershol en is compleet verwaarloosd. Je verwacht dat er nog wel een oude bar of keuken inzit, maar er is echt helemaal niets meer", vertelt Cordes, die ook eigenaar is van een cateringbedrijf in Zwartemeer.Om die flinke klus te bekostigen, krijgt Cordes hulp van de pandeigenaar. Daarnaast zet de ondernemer ook een donatieactie op touw. Cordes "Het is ludiek bedoeld, een beetje om de boel aan te kondigen."Toch heeft de ondernemer stiekeme hoop dat mensen die goede herinneringen aan Le Barrage hebben, een paar euro overmaken. Veel stellen in de omgeving van Klazienaveen zouden de wortels van hun relatie in de discotheek hebben liggen."Zulke verhalen hoor ik regelmatig. Als iedereen die er ooit geweest is heeft vijf eurootjes zou doneren via de Facebook van Hapjes Zwartemeer, dan zou dat erg goed helpen om de boel weer opnieuw op te bouwen."De nieuwe lunchroom gaat naar verwachting ergens volgend jaar open.