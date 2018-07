An de kuier: Wandelen over het natuurpad Ruinen

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag gaan we met Staatsbosbeheer de boswachterij bij Ruinen verkennen.

Op pad in de Drentse natuur

De boswachterij Ruinen is ontstaan in de crisis van de jaren '30. Tot ruim zeventig jaar geleden was de omgeving van Ruinen 'woest en ledig'. Het gebied was onontgonnen, het land met veen, zand en uitgestrekte heidevelden was moeilijk te bereiken.Toen in de jaren '30 veel mijngangen in Limburg gestut moesten worden, was er veel hout nodig. Daarom werden in grote delen van Drenthe naaldbossen aangelegd. De snelgroeiende, rechte stammen van de naaldbomen waren zeer geschikt voor het stutten.Toch werden een paar stukjes niet beplant, zoals het Echtenerzand, waar de wandelroute van vandaag naar toe gaat.