Raad Coevorden zet rem op groei aantal zonneparken

COEVORDEN - Plaatselijk Belang Steenwijksmoer kan opgelucht adem halen. Het dorp zal niet worden ingeklemd tussen honderden hectares aan zonneparken. De gemeenteraad stak daar vanavond een stokje voor.

Vorige week bracht Esther Wilpshaar namens Plaatselijk Belang Steenwijksmoer de zorgen van het dorp over. Ze stelde toen dat er geen draagvlak is voor grootschalige parken bij het dorp.BBC2014, CDA en PvdA kwamen vanavond met een motie, die de rem zet op de bouw van meer zonneparken. De motie kreeg raadsbrede steun. In de motie is vastgelegd dat er na het vergunnen van de 48 hectare waar nu bij Steenwijksmoer sprake van is nog ruimte is om tot 100 hectare aan andere plannen toe te staan, mits die niet in het zoekgebied rond het dorp liggen.Jerry Stoker van PAC riep de inwoners van Steenwijksmoer wel op om in elk geval zo veel mogelijk daken in het dorp te voorzien van zonnepanelen.