Boeren klussen steeds vaker bij Steeds meer boeren zetten hun boerderij in voor extra activiteiten (foto: Mathijs Holtrop/RTV Drenthe)

BALLOO - Steeds meer boeren klussen bij met andere activiteiten op de boerderij. Een kwart van alle boeren verdient geld met nevenactiviteiten, zoals een boerderijcamping of -winkeltje. Nog eens één op de tien boeren heeft plannen om dat binnen vijf jaar te doen.

Geschreven door Dylan de Lange

Dat staat in een onderzoek dat Land en -Tuinbouw Organisatie Nederland vandaag aanbood aan landbouwminister Carola Schouten.



Half miljard extra

Nederlandse boeren verdienen met nevenactiviteiten in totaal een half miljard. Het groeipotentieel ligt tussen de anderhalf en twee miljard euro. Bij zorgboerderijen levert die activiteit de helft van de totale omzet en bij bedrijven met kinderopvang is dat een derde. Boeren die iets doen in recreatie en toerisme, zoals een camping, halen daar een kwart van hun omzet uit. Ruim zes op de tien boerenbedrijven met nevenactiviteiten zijn melkveehouderijen.



De nevenactiviteiten bieden de veeboeren iets meer zekerheid in het inkomen, iets waar de afschaffing van het melkquotum niet bij hielp. Toch is dat veelal niet het uitgangspunt, volgens LTO. "Boeren zijn zich bewust van wat ze de maatschappij nog meer kunnen bieden", zegt een woordvoerder van LTO Nederland. "Veel boerenbedrijven hebben er de ruimte en tijd voor om er iets bij te doen. Die mogelijkheid wordt vaak benut door het houden van een zorgboerderij, winkeltje of iets anders."



Boerin belangrijk

LTO ziet dat de boerin een belangrijke rol speelt in het opzetten van een initiatief naast het agrarische werk. "Veel vrouwen zijn meer betrokken bij de maatschappij en komen wat vaker in de stad dan hun man, die op de boerderij aan het werk is. Die vinden het leuk om een winkeltje te onderhouden of een zorgboerderij of camping te beginnen."



Het boerenbedrijf van Klaas en Jannie Paasman uit Balloo bestaat uit veel verschillende onderdelen. Ze zijn in 1997 voor de hobby gestart met tien kalveren en inmiddels is dat uitgegroeid tot een boerenbedrijf met veehouderij, akkerbouw, een zorgboerderij, een biologische supermarkt, een ijssalon, een minicamping en de verhuur van een rijhal en vergaderruimtes.



"Na een paar jaar met de koeien stonden we voor de beslissing om te stoppen of iets erbij te doen. Met alleen zoogkoeien zouden we het absoluut niet redden. Uit nood is toen de zorgboerderij geboren, maar ook omdat ik dat als een mooie kans zag voor dit gebied", vertelt Paasman.



'Alles heeft elkaar nodig'

En die kansen zag hij ook in een winkeltje, dat later uitgroeide tot volwaardige biologische supermarkt, en in een minicamping, die zo'n tweehonderd dagen per jaar bezet is door vakantievierders. Twee jaar geleden heeft Paasman een rijhal voor paarden met daarboven een kantine en vergaderruimtes gemaakt.



"Alles heeft elkaar nodig hier", legt de boer uit. Dat is de kracht van zijn bedrijf. "Zonder veehouderij konden we de zorgboerderij en de winkel niet beginnen. Dat maakte de weg ook vrij naar een camping en ijsmakerij. Ik weet niet wat nu precies de meeste inkomsten oplevert, maar bij elkaar is het een mooi bedrag."