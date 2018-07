Deel dit artikel:











Natuurboek van de week: Natuur van Topklasse door Hans Dekker Met het boek van Hans Dekker ga je op ontdekkingsreis in de Drentse natuur (foto: Pixabay)

De zomer is voor veel mensen het moment om lekker te lezen. Weet je nog niet welke boeken je mee wilt nemen op vakantie of lekker wilt lezen in je eigen tuin? Wij lichten in de zomervakantie elke week een boek uit over de Drentse natuur. Deze week is dat Natuur van Topklasse van Hans Dekker.





Van het Dwingelderveld, het natste heidegebied van Europa tot de landbouwenclave Oude Willem in het Drents-Friese Wold. Het boek trekt dwars door de Drentse natuur. Dekker beschrijft niet alleen de gebieden, maar geeft ook tips voor als je het gebied zelf wilt bezoeken.



ROEG! Junior: Kwie Kwie Kwie Kwie Kwie

ROEG! Junior: Kwie Kwie Kwie Kwie Kwie

Ook voor de kleine natuurliefhebber lichten we een boek uit. Deze week is het boek Kwie Kwie Kwie Kwie Kwie van Camilla Dreef. Dit boek staat vol met vogelverhalen. Meer hierover lees je op ROEG! Junior