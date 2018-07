Deel dit artikel:











BOKD: schaf hubtaxi af en herstel LijnBelbussen BOKD wil de LijnBelbus terug (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de dorpen in Drenthe met het openbaar vervoer. Dat schrijft de overleggroep in een brief aan alle gemeentebesturen in de provincie.

De BOKD vertegenwoordigt de belangen van 245 dorpen en dorpshuizen in Drenthe.



Hubtaxi

De BOKD heeft met name kritiek op de hubtaxi. Die zou geen goede vervanger zijn voor de LijnBelbussen en regiotaxi in Drenthe. "De hubtaxi is voor inwoners en bezoekers nauwelijks te vinden, kost veel meer tijd door een gebrek aan betrouwbare aansluitingen op het aanwezige OV, maar bovenal: is veel en veel te duur", stelt de overleggroep in de brief.



De BOKD pleit dan ook voor het herstellen van de LijnBelbussen en het inzetten van kleinschalig OV, zoals achtpersoons busjes. Al dan niet op afroep.



Ook moeten de gemeenten bij het OV-bureau aandringen op een versterking van het OV in de dunner bevolkte gebieden en niet alleen richting Groningen-stad. "Veel inwoners van Drenthe zijn immers niet op Groningen maar juist op Zwolle en verder georiënteerd", aldus de brief van de BOKD.