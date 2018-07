Directie De Trans: Zorgen door te hoge personeelskosten

ROLDE - Er zijn wel degelijk financiële problemen bij gehandicaptenorganisatie De Trans. Oorzaken zijn te hoge personeelslasten, door complexere zorg voor de gehandicapte cliënten.

De directie erkent de financiële zorgen in een schriftelijke reactie op vragen van RTV Drenthe. Hoeveel geld De Trans tekort komt door te veel personele inzet, is onbekend. "De zorg voor onze doelgroep is ingewikkelder geworden, dat vroeg een andere aanpak, en meer inspanning van het personeel. Maar de kosten liepen daardoor uit de hand."De directie wil in elk geval met een pakket aan maatregelen de financiën weer in het gareel krijgen. "Er is een externe vacaturestop, contractverlenging gebeurt alleen na overleg met de directie, we gaan beter sturen op werkuren en mensen inzetten op plekken waar ze het hardst nodig zijn", stelt de directie. "We kunnen medewerkers vragen om op andere dan gebruikelijke locaties te werken."Personeel van De Trans is ongerust over alle ingrepen, waarmee de instelling de kosten wil drukken. Vakbond FNV houdt vanwege alle onrust twee ledenbijeenkomsten, in Emmen en in Assen.Bij De Trans werken bijna 1.200 mensen, en de organisatie levert zorg aan 1.200 gehandicapte cliënten. De meesten daarvan wonen in Nooitgedacht, Emmen en Vlagtwedde.Gisteren zei een woordvoerder van De Trans nog 'dat er niet zoveel aan de hand was'. Volgens de directeur bedrijfsvoering is de situatie dusdanig 'dat vergroting van de personeelsformatie niet geoorloofd is'. "We proberen de bezetting beter te verdelen. Dat wil zeggen: collega’s die niet al hun uren kunnen volmaken op hun ‘vaste’ werkplek, inzetten op plaatsen waar, om welke reden ook, sprake is van onderbezetting."De directie begrijpt dat werknemers zich zorgen maken, vooral omdat sommige personeelsleden juist 'een schreeuwend tekort aan personeel ervaren'. "Daarom doen we er alles aan om die tekorten op te lossen. Bij voorkeur dus door mensen die uren over hebben, en nog uren kunnen draaien."Ook het hoge ziekteverzuim, wordt aangepakt. "We gaan nog beter sturen op verzuim, bijvoorbeeld door meer te kijken naar wat iemand nog wel kan en wat de oorzaken van uitval zijn."De directie snapt niet dat er ineens zoveel onrust is, omdat de maatregelen éen-op-één zijn uitgelegd. "Maar als er nog vragen leven, zullen we die natuurlijk beanwoorden. De inzet van ons allemaal is dezelfde: zo goed mogelijke zorg bieden. En daar zijn de maatregelen die wij nu nemen vooral op gericht."De vakbond FNV wil eerst horen hoe groot de onrust is op ledenbijeenkomsten die morgen in Emmen en Assen worden gehouden. Daarna kan ze pas zeggen, of er een vervolgactie komt richting De Trans.