Op fietse: boom- en beekdalroute Het Fochteloërveen is een van de weinige hoogveengebieden in Nederland (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we de boom- en beekdalroute van Marketing Drenthe.

Waar: Veenhuizen

Vertrekpunt: Koepelkerk, Hoofdweg 112 in Veenhuizen

Afstand: 56 kilometer

Route: Klik hier



De fietsroute begint in gevangenisdorp Veenhuizen. Via landgoederen, het Fochteloërveen, de boswachterij Veenhuizen en verschillende hunebedden kom je net voor het eindpunt in Norg. Daar fiets je door het Norgeholt, één van de oudste bossen van Nederland.



Ook fiets je via het Mensingerbos naar de Havezate Mensinge. Eén van de havezaten die Drenthe rijk is.



