Emmermeer zit niet te wachten op derde opvang: 'wijk te zwaar belast'

EMMERMEER - Veel onvrede vanavond tijdens de inloopbijeenkomst in Emmermeer over de aanstaande verhuizing van de daklozenopvang van het Leger des Heils van Nieuw-Amsterdam naar de wijk.

Het Leger des Heils heeft haar oog laten vallen op het oude postkantoor aan de Weerdingestraat. Omdat het Leger des Heils momenteel in de afrondende fase zit van de aankoop van het pand, trad het niet naar buiten met informatie."Dat zou prijsopwekkend werken en dat willen we niet. Maar het blijft altijd lastig", aldus het Leger des Heils, bij monde van woordvoerder Renate Harkema.Het Leger des Heils wilde omwonenden informeren na de aankoop van het pand, dat te koop staat voor ruim acht ton. In het gebouw komen 29 mensen te wonen en zijn er 6 plekken voor de nachtopvang. Het Leger des Heils hoopt de koop zo snel mogelijk rond te hebben.De inwoners van de wijk, en ook de wijkvereniging, moesten via RTV Drenthe vernemen dat het Leger des Heils verhuisplannen had. En dat is bij hen in het verkeerde keelgat geschoten, bleek tijdens de bijeenkomst in de Ichthuskerk. "Jullie staan nu al met 2-0 achter", en "het is ons door de strot gedouwd", luidden de reacties van de ongeveer zestig aanwezigen.Ook de dagopvang aan de Verlengde Spoorstraat en de bed-bad-broodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers aan het Bendienplein zitten in de wijk. "Dit wordt veel voor de wijk. Ik ben bang dat Emmermeer te belast gaat worden", aldus een omwonende. "Wij zijn toch niet het afvoerputje van de gemeente?"Daarnaast zijn de wijkbewoners bang voor meer overlast. "We hebben nu al de overlast van mensen die in de wijk wonen", zegt een bezorgde bewoner. "Laatst heb ik GHB gevonden, verstopt in een damesjurk."Wijkagent Theo Hummel, het Leger des Heils en de gemeente Emmen probeerden de omwonenden gerust te stellen."Ik hoop dat dat gelukt is", zegt Renate Harkema van het Leger des Heils. "Wij kunnen niet garanderen dat er geen overlast komt. Maar de mensen die overlast veroorzaken, zijn de mensen die we het meest zien. Het kan iedereen overkomen dat hij of zij dakloos raakt. Het zijn ook mensen die hun relatie beëindigd hebben of waarvan hun bedrijf failliet is gegaan."Het Leger des Heils nodigt inwoners van Emmermeer uit om langs te komen op de Breehof, de huidige locatie in Nieuw-Amsterdam, om kennis te maken. Daarnaast wordt er momenteel een plaatselijk overlegcomité opgericht, met daarin de politie, gemeente, het Leger des Heils en buurtbewoners."Wij gaan zo snel mogelijk met de gemeente om tafel om te kijken naar beveiligingsmogelijkheden. We willen graag een tweede wijkagent", aldus Geert Wubs van de wijkvereniging."De manier waarop dit is gegaan, is niet de manier waarop het had gemoeten", blikt Wubs terug. "Maar het is gebeurd en we moeten verder."