Coevorden wil niet langer de duurste gemeente van Drenthe zijn

COEVORDEN -

COEVORDEN - Het is een koppositie waar ze niet trots op zijn. Coevorden is qua gemeentelijke lasten de duurste gemeente van Drenthe. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen. De raad wil dat bekeken wordt of de lasten naar beneden kunnen.

Steven Stegen

Een motie van CDA, BBC2014 en Politieke Partij Coevorden om daar onderzoek naar te doen kreeg gisteravond brede steun in de raad. De partijen vinden dat, nu het Coevorden financieel weer voor de wind gaat, dat de burger daar ook iets van moet merken in de portemonnee.



“We staan nu bovenaan op dat lijstje en dat is zeker geen reclame voor onze gemeente”, zegt CDA-fractievoorzitter Gertjan Zuur. Toch vindt hij het nog te vroeg om concrete verlagingen van de gemeentelijke belastingen te vragen. “We willen eerst een onderzoek. Want je moet ook kijken wat je als gemeente allemaal nog voor plannen hebt en wat die kosten. Maar nu het beter gaat moet er wel wat aan die lasten gebeuren.”



De PvdA stemde tegen het onderzoek. “Niet omdat we tegen lagere lasten zijn”, aldus fractievoorzitter Joop Slomp. “Maar in het coalitieakkoord is al vastgelegd dat er iets moet gebeuren aan die lasten. Om daar nu een speciale motie voor aan te nemen vinden wij symboolpolitiek. En we moeten de kosten ook niet overdrijven. De verlaging waar mogelijk sprake van is, daar kun je een brood per week voor kopen.”



Het college zei geen problemen te hebben met de motie. Wethouder Jan Zwiers van financiën komt dit najaar met voorstellen om de lastendruk te verminderen. Hij wijst er wel op dat Coevorden een grote gemeente is, met zowel een stad als veel platteland, waardoor het duur is om voorzieningen in de benen te houden.