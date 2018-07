Netwerk Sensor City weer in trek bij meer kopers

ASSEN - Het glasvezelnetwerk van het failliete Sensor City in Assen trekt weer meer kopers aan. Tot voor kort waren er twee partijen in de race, maar bij de curator hebben zich meer potentiële kopers gemeld.

Hoeveel dat er zijn, wil curator Jeroen Reiziger niet zeggen. Hij gaat in elk geval nog deze week aan de slag met een definitief verkooprapport. "En omdat het zomervakantie is, neem ik wat ruimer de tijd voor biedingen", aldus Reiziger.Reiziger is als curator inmiddels al ruim een jaar bezig om het failliete Sensor City, wat een miljoenendebacle werd, aan de man te brengen. Het enige wat rest van het innovatieve instituut in sensortechnologie is een kabelnetwerk wat in de grond ligt dwars door Assen, met daaraan gekoppeld 200 meetkastjes. Ook vier gemeentelijke parkeergarages en de verkeerslichten draaien via dit netwerk.Vorig jaar leek Reiziger al met een serieuze koper zaken te kunnen doen, nadat zich in eerste instantie vier kandidaten gemeld hadden. Probleem dat toen opdook was dat het kilometerslange sensornetwerk nergens kadastraal was vastgelegd. Dat inmiddels gebeurd.De curator verwacht kort na de zomervakantie een keuze te maken uit de biedingen. "Maar dat er meer belangstelling voor is, daar ben ik best blij mee, want dat werkt alleen maar beter voor mijn verkoopprijs", aldus Reiziger. De gemeente Assen moet straks met de nieuwe eigenaar overleggen over het medegebruik, en hoeveel ze daarvoor moet betalen.In april 2017 werd Sensor City in Assen failliet verklaard. Sindsdien is Jeroen Reiziger bezig om het netwerk te verkopen.