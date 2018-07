Deel dit artikel:











Regenboogprovincie Drenthe heeft balletje doen rollen Het hijsen van de regenboogvlag, twee jaar geleden (foto: provincie Drenthe)

ASSEN - Het is twee jaar geleden dat Drenthe de eerste Regenboogprovincie van Nederland werd. Het idee hierachter is de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI'ers) te vergroten. Inmiddels hebben vrijwel alle provincies zich aangesloten.

"Dat had ik twee jaar geleden niet verwacht", zegt Henk Nijmeijer, GroenLinks-Statenlid en een van de initiatiefnemers van Regenboogprovincie Drenthe. "Het is een succes geworden en heeft ervoor gezorgd dat elke gemeente zich hier tot Regenbooggemeente heeft uitgeroepen. Daarin is Drenthe de enige. Het uitroepen is goed omdat het betekent dat er over dit onderwerp wordt nagedacht."



Musea en toneelverenigingen

Volgens Nijmeijer is het belangrijk dat er wordt gekeken hoe LHBTI'ers beter kunnen worden geaccepteerd. In Drenthe is er vooral ingezet op cultuur. "We hebben aan musea en toneelverenigingen gevraagd of ze hun steentje bij willen dragen. Met als resultaat dat er in Herinneringscentrum Kamp Westerbork bijvoorbeeld een expositie over dit onderwerp kwam", zegt Nijmeijer. Andere museum deden met exposities eveneens een duit in het zakje en ook toneelverenigingen besteedden er aandacht aan.



Vrijwel elke provincie sloot zich aan bij het Regenbooginitiatief. Behalve Friesland. "Dat is wel een pijnpunt ja. We hebben in 2016 en vorig jaar een poging gedaan bij de Statenleden, maar vooralsnog zonder succes. 'We gaan niet speciaal voor één groep een vlaggetje uithangen', kregen we te horen." Ook dit jaar probeerde Nijmeijer Friesland over de streep te trekken. De provincie liet weten eerst de verkiezingen af te wachten.



Zoenende mannen

Twee jaar geleden zei Nijmeijer dat LHBTI'ers wel worden getolereerd, maar niet geaccepteerd. Daar is volgens hem geen verandering in gekomen. "Je ziet dagelijks problemen op dit gebied. En ik kan nog steeds niet met mijn man hand in hand over straat lopen. En denk eens aan de ophef rondom de zoenende mannen op de reclameposters van Suitsupply. Dat vind ik wel wat lastig."